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23 ноября, 11:00

Культура

"Тайны кино": "Продлись, продлись, очарованье…"

"Тайны кино": "Продлись, продлись, очарованье…"

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В 1984 году на съемочной площадке ленты "Продлись, продлись, очарованье…" встретились две звезды отечественного кино – Олег Ефремов и Ия Саввина. Фильм, в котором они сыграли двух влюбленных пенсионеров, снимала Свердловская киностудия.

Многие удивлялись, как артисты такого масштаба приняли предложение от провинциальных кинематографистов. Режиссером картины был Ярополк Лапшин – легенда не только уральского, но и всего советского кино.

Как выросший во Владивостоке и учившийся во ВГИКе Ярополк Лапшин смог стать легендой Свердловской киностудии? Почему постановщик шел к своей славе почти 20 лет? Из-за чего Олег Ефремов в последний момент отказался от съемок в картине "Продлись, продлись, очарованье…"? Кто уговорил его вернуться? Об этом – в программе "Тайны кино".

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