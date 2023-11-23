"Тайны кино": "Продлись, продлись, очарованье…"

В 1984 году на съемочной площадке ленты "Продлись, продлись, очарованье…" встретились две звезды отечественного кино – Олег Ефремов и Ия Саввина. Фильм, в котором они сыграли двух влюбленных пенсионеров, снимала Свердловская киностудия.

Многие удивлялись, как артисты такого масштаба приняли предложение от провинциальных кинематографистов. Режиссером картины был Ярополк Лапшин – легенда не только уральского, но и всего советского кино.

Как выросший во Владивостоке и учившийся во ВГИКе Ярополк Лапшин смог стать легендой Свердловской киностудии? Почему постановщик шел к своей славе почти 20 лет? Из-за чего Олег Ефремов в последний момент отказался от съемок в картине "Продлись, продлись, очарованье…"? Кто уговорил его вернуться? Об этом – в программе "Тайны кино".