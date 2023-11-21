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21 ноября, 10:30

Культура

"Тайны кино": Георгий Вицин, Олег Табаков, Петр Глебов

"Тайны кино": Георгий Вицин, Олег Табаков, Петр Глебов

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Советские режиссеры и актеры высоко ценили труд художников по гриму, потому что знали: без кропотливой и тонкой работы этих мастеров невозможно создать яркие образы. Именно благодаря работе гримеров Георгий Вицин мог менять возраст на несколько десятилетий, Олег Табаков – превращаться в английскую няню, а Петр Глебов – в молодого и удалого казака.

Как пластический грим спас жизнь актеру Петру Глебову? Из-за чего созданный Олегом Табаковым образ няньки Эндрю не понравился Леониду Квинихизде? На какие ухищрения приходилось идти Георгию Вицину, чтобы стареть и молодеть в кино? И как художники-гримеры помогали известным актерам становиться на экране другими людьми? Об этом – в программе "Тайны кино".

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