"Тайны кино": Георгий Вицин, Олег Табаков, Петр Глебов

Советские режиссеры и актеры высоко ценили труд художников по гриму, потому что знали: без кропотливой и тонкой работы этих мастеров невозможно создать яркие образы. Именно благодаря работе гримеров Георгий Вицин мог менять возраст на несколько десятилетий, Олег Табаков – превращаться в английскую няню, а Петр Глебов – в молодого и удалого казака.

Как пластический грим спас жизнь актеру Петру Глебову? Из-за чего созданный Олегом Табаковым образ няньки Эндрю не понравился Леониду Квинихизде? На какие ухищрения приходилось идти Георгию Вицину, чтобы стареть и молодеть в кино? И как художники-гримеры помогали известным актерам становиться на экране другими людьми? Об этом – в программе "Тайны кино".