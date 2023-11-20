Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили капремонт Лизинского путепровода в Южнопортовом районе столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Содержанию мостовых сооружений уделяют особое внимание, напомнил заммэра Петр Бирюков. Объекты регулярно обследуют, при необходимости капитально ремонтируют или же принимается решение об их текущем ремонте.

Уточняется, что в ходе капремонта движение по путепроводу полностью не перекрывалось. Эксперты восстановили мостовое полотно тротуаров и проезжей части, заменили деформационные швы, гидроизоляцию, перильное ограждение. Кроме этого, отремонтировали металлические балки пролетного строения и железобетонную плиту.

В сообщении добавили, что работы помогли устранить колейность на дорожном полотне, а также обеспечили дальнейшее безопасное использование путепровода.

Отмечается, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства был отремонтирован.

Ранее стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутове. В ходе работ, в частности, планируется заменить защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию и деформационные швы.

Также более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на участке Ленинградского шоссе. Работы велись на участке от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. К ним привлекли 179 специалистов и 134 единицы спецтехники.

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