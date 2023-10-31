Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутове, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание. Он подчеркнул, что все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта.

"В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря", – сказал Бирюков.

Он отметил, что на время ремонта движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос.

В рамках работ планируется заменить защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию и деформационные швы. Также запланирован локальный ремонт железобетонных поверхностей пролетных строений и ограждений.

На финальном этапе на эстакаде уложат прочное асфальтобетонное покрытие, а также отремонтируют системы водоотведения.

Ранее замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов сообщил, что специалисты завершили более чем на 50% капитальный ремонт Жуковского путепровода около Павелецкого вокзала. Сейчас работники приступили к устройству тел опор, добавил он.