Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на участке Ленинградского шоссе, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



Работы велись на участке от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. К ним привлекли 179 специалистов и 134 единицы спецтехники.



Ремонт требовался из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Помимо этого, истек гарантийный срок службы полотна. Последний раз асфальт здесь меняли в 2019 году.



Замена асфальта шла ночью с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В ближайшее время на обновленную дорогу нанесут дорожную разметку.



Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтовое покрытие на Воробьевской набережной в Западном административном округе города. В течение текущего года работники комплекса заменят порядка 23 миллионов метров асфальта на крупных магистралях столицы, а также на улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Для замены дорожного покрытия используются только собственные асфальтобетонные смеси, производящиеся на 10 заводах. Предприятия в течение одного сезона выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

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