Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтовое покрытие на Воробьевской набережной в Западном административном округе города. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Всего отремонтировали более 26 тысяч квадратных метров асфальта, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр", – передает его слова телеграм-канал комплекса.

Он добавил, что в течение текущего года работники комплекса заменят порядка 23 миллионов метров асфальта на крупных магистралях столицы, а также на улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Бирюков подчеркнул, что для замены дорожного покрытия используются только собственные асфальтобетонные смеси, производящиеся на 10 заводах. Предприятия в течение одного сезона выпускают более 2 миллионов тонн смеси, резюмировал заммэра.

Ранее Бирюков сообщал, что порядка 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы. Он отметил, что работы по замене покрытия были необходимы в связи с образованием колейности и серьезного износа верхнего слоя.

В конце ремонтных мероприятий специалисты комплекса городского хозяйства нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки и остановки общественного транспорта.



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