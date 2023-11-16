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16 ноября, 11:00

Культура

"Тайны кино": "Трын-трава, "Люблю. Жду. Лена", "Елки-палки!"

"Тайны кино": "Трын-трава, "Люблю. Жду. Лена", "Елки-палки!"

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Когда в середине 70-х годов прошлого века режиссер Сергей Никоненко взялся за съемки картины "Трын-трава", он пригласил на главную женскую роль Лидию Федосееву-Шукшину. Режиссер сделал это в первую очередь для того, чтобы помочь однокурснице, тяжело переживавшей смерть супруга.

Василий Шукшин был не чужим человеком и для самого Никоненко. Так сложилось, что основные темы творчества писателя и режиссера-деревенщика Шукшина оказались очень близки москвичу Никоненко.

Откуда же у мальчика, выросшего в самом сердце Москвы, появился интерес к деревенской теме? С какого преступления начался путь Сергея Никоненко в кинематограф? Кто посоветовал успешному актеру стать режиссером? И какое влияние на творчество режиссера Сергея Никоненко оказал Василий Шукшин?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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