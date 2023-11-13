"Тайны нашей эстрады": "Белая лебедь – подруга весны"

Его песни были так популярны, что многие из них считались народными. Между тем автор был серьезным композитором и заместителем министра культуры РСФСР. И лишь близкие знали: все свои песни Александр Флярковский посвящал одной женщине.

Как одна встреча изменила судьбу Флярковского? Что заставило академического композитора писать для эстрады? И как крепкий сон музыканта едва не лишил эстрадного хита? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".