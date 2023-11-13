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13 ноября, 10:25

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Белая лебедь – подруга весны"

"Тайны нашей эстрады": "Белая лебедь – подруга весны"

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Его песни были так популярны, что многие из них считались народными. Между тем автор был серьезным композитором и заместителем министра культуры РСФСР. И лишь близкие знали: все свои песни Александр Флярковский посвящал одной женщине.

Как одна встреча изменила судьбу Флярковского? Что заставило академического композитора писать для эстрады? И как крепкий сон музыканта едва не лишил эстрадного хита? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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