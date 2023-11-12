Пассажиры метро Москвы скачали с помощью Wi-Fi 719 Тб данных с октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры столичного метро скачали 719 Тб данных при помощи Wi-Fi в октябре 2023 года. Это на 20% больше, чем в прошлом году, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, для москвичей упростили подключение к сети MT_FREE. Теперь при пересадке с одной линии на другую не нужно проходить повторную авторизацию.

"Люди проводят много времени в поездках на метро, поэтому нам важно, чтобы у них была возможность совершить звонок или воспользоваться интернетом прямо в вагоне. Вместе с ключевыми операторами мы обеспечиваем устойчивый сигнал связи в подвижном составе и практически по всей инфраструктуре метрополитена, в том числе и тоннелях", – отметил он.‎

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столичном метро постоянно развивают мобильную связь и бесплатный интернет. Градоначальник обратил внимание, что качество мобильной связи на БКЛ является одним из лучших в мире на сегодняшний день. Во время поездок в метро, на МЦК и МЦД москвичи и гости столицы могут подключиться к бесплатному интернету через сеть MT_FREE, уточнил Собянин.

До этого стало известно, что 147 поездов модели "Москва-2020" были оснащены улучшенной линейной навигацией. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что первые такие поезда с навигационными экранами запустили в метро в октябре прошлого года. По его словам, нововведение было одобрено пассажирами.

Московское метро почти за 90 лет своей истории прошло большой путь развития