Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы поездки в столичном метро становились еще более комфортными, там постоянно развивают мобильную связь и бесплатный интернет, отметил Сергей Собянин.

По его словам, каждый день в московское метро спускаются около 8 миллионов человек.

"Благодаря обновлению инфраструктуры скорость мобильного интернета с 2011 года выросла больше чем в 40 раз. Строящиеся станции начинают оснащать необходимым оборудованием примерно за полгода до запуска движения на новом участке", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Градоначальник обратил внимание, что качество мобильной связи на БКЛ является одним из лучших в мире на сегодняшний день.

Во время поездок в метро, на МЦК и МЦД москвичи и гости столицы могут подключиться к бесплатному интернету через сеть MT_FREE, уточнил Собянин.

Также он напомнил о приложении "Метро Москвы", которое всегда проложит удобный маршрут и поможет с приобретением билетов на все виды транспорта.

Ранее Собянин сообщил, что близятся к завершению отделочные работы на станции "Лианозово" салатовой ветки столичного метрополитена. Новый участок со станциями "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех" планируют открыть осенью.

Градоначальник обратил внимание, что открытие новых станций решит проблему с транспортом для более чем 500 тысяч граждан, которые проживают в районах Восточное Дегунино, Дмитровском, Бескудниковском, Лианозово, поселке Северном и Подмосковье.



Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 5 по 7 августа