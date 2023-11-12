Музей Победы подготовил новогодний квест с 23 декабря по 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исторический новогодний квест "Елка Победы" пройдет в Музее Победы на Поклонной горе с 23 декабря этого года по 7 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Что может быть увлекательнее, чем ловушки, шифры, головоломки и настоящие военные тайны! Никому не придется скучать в зрительном зале, ведь все ребята станут активными участниками и героями сюжета", – отмечается в сообщении.

В квесте могут принять участие дети в возрасте от 6 до 12 лет. Для них подготовили путешествие по диорамам музея, в конце которого они должны будут собрать Звезду Героя. При поиске части головоломки детям предстоит обходить ловушки, разгадывать шифр и многое другое. Во время квеста гости познакомятся с героями прошлого, узнают их истории и увидят ордена и медали времен Великой Отечественной войны.

В финале мероприятия юные участники встретятся с Дедом Морозом, зажгут елку Победы и получат тематические новогодние подарки.

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