Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 10:15

культура

"Тайны нашей эстрады": "Заботится сердце, сердце волнуется...». Секреты хитов Тухманова

"Тайны нашей эстрады": "Заботится сердце, сердце волнуется...». Секреты хитов Тухманова

"Звезды советского экрана": Валентина Владимирова, фильм "Калина красная"

"The City. Говорим": интервью с Егором Москвитиным

"Wow эффект": Бейонсе выступила на "Оскаре" с песней Be Alive

"The City": главную награду "Оскара" получила картина "CODA: Ребенок глухих родителей"

"Тайны кино": Микаэл Таривердиев

"Звезды советского экрана": "Семь стариков и одна девушка"

"Тайны нашей эстрады": "Не знаю счастья большего...". Позор и триумф Екатерины Шавриной

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар"

Итальянский певец Пупо исполнил песню "Есть только миг"

Взять самые незатейливые стихи и сделать из них настоящий шлягер? Легко! Сочинить такую патриотическую песню, под которую будет отплясывать весь СССР? Нет проблем! Даже умудренные опытом коллеги не всегда понимали, как Давиду Тухманову удается делать суперхиты на ровном месте.

Сколько композитору пришлось учиться, чтобы стать песенным гуру? Кто помогал ему в творчестве? И в чем революционность музыки Тухманова? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика