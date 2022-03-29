"Тайны нашей эстрады": "Заботится сердце, сердце волнуется...». Секреты хитов Тухманова

Взять самые незатейливые стихи и сделать из них настоящий шлягер? Легко! Сочинить такую патриотическую песню, под которую будет отплясывать весь СССР? Нет проблем! Даже умудренные опытом коллеги не всегда понимали, как Давиду Тухманову удается делать суперхиты на ровном месте.

Сколько композитору пришлось учиться, чтобы стать песенным гуру? Кто помогал ему в творчестве? И в чем революционность музыки Тухманова? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".