"CODA: Ребенок глухих родителей" получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм года"

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"CODA: ребенок глухих родителей" завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Об этом было объявлено в воскресенье на 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Вместе с ним в список номинантов входили "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Власть пса" и "Вестсайдская история".
94-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.
Ранее сообщалось, что актер Уилл Смит удостоен награды "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Среди номинантов были также Хавьер Бардем "Быть Рикардо", Бенедикт Камбербетч "Власть пса", Эндрю Гарфилд "Тик-так, бум!" и Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета".
В свою очередь, мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина рассказывает историю про семью Мадригаль с магическими способностями.
В номинации "Лучший иностранный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины". В фильме японского режиссера Рюсукэ Хамагути повествуется история овдовевшего театрального режиссера, которого новое знакомство заставляет переосмыслить прежнюю жизнь.
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