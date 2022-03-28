Джессика Честейн получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

Фото: AP/ТАСС

Актриса Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Глаза Тэмми Фэй". Об этом было объявлено в воскресенье на 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

На лучшую женскую роль киноакадемия также номинировала Оливию Колман "Потерянная дочь", Пенелопу Крус "Параллельные матери", Николь Кидман "Быть Рикардо" и Кристен Стюарт, "Спенсер".

94-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.

Ранее сообщалось, что актер Уилл Смит удостоен награды "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Среди номинантов были также Хавьер Бардем "Быть Рикардо", Бенедикт Камбербетч "Власть пса", Эндрю Гарфилд "Тик-так, бум!" и Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета".

В свою очередь, мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина рассказывает историю про семью Мадригаль с магическими способностями.

В номинации "Лучший иностранный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины". В фильме японского режиссера Рюсукэ Хамагути повествуется история овдовевшего театрального режиссера, которого новое знакомство заставляет переосмыслить прежнюю жизнь.