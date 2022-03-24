Фестиваль "Дикая мята – 2022" пройдет в запланированные даты

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко

Музыкальный фестиваль "Дикая мята – 2022" состоится, несмотря на отсутствие иностранных артистов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я подумал: есть зрители, которые не сдали билеты, есть артисты, которые нас поддержали и выступят за один символический рубль, есть СМИ и партнеры, которые продемонстрировали уникальное единство. Подвести всех и сразу мы не можем", – объяснил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

По его словам, сегодня все нуждаются в хорошей музыке, поскольку в сложные времена она объединяет и помогает поверить в лучшее. Он также отметил, что не осуждает музыкантов, которые отказались выступать на "Дикой мяте".

Фестиваль "Дикая мята" планируется провести в этом году с 17 по 19 июня в поселке Бунырево в Тульской области. Мероприятие является участником программы "Пушкинская карта". Купить билеты по программе могут зрители в возрасте от 14 до 22 лет.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Она рассчитана на молодых людей. Средства, начисляемые на карту, можно потратить на походы в театры, музеи, кинотеатры и иные культурные мероприятия.

