Фестиваль "Дикая Мята" присоединился к программе "Пушкинская карта"

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко
Музыкальный фестиваль "Дикая Мята. Green" стал участником программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Илью Зинина.
"С 16 февраля билет на первый уикэнд крупнейшего независимого фестиваля "Дикая Мята" можно приобрести по "Пушкинской карте". Мы стали первыми из крупных опен-эйров с такой возможностью", – заявил собеседник информагентства.
Купить билеты по программе могут зрители в возрасте от 14 до 22 лет.
В 2022 году фестиваль "Дикая Мята" запланирован на 17–19 июня. Площадку с пятью сценами подготовят в Тульской области. Там выступят The Hatters, "Тараканы!", Tequilajazzz и другие исполнители.
Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Она рассчитана на молодых людей в возрасте 14–22 лет. Средства, начисляемые на карту, можно потратить на походы в театры, музеи, кинотеатры и иные культурные мероприятия.
С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год. Оформить ее можно в электронном виде через мобильное приложение "Госуслуги.Культура" или в физическом варианте.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил расширить число услуг, которые доступны по "Пушкинской карте". По мнению депутата, на средства с нее можно было бы покупать учебную литературу.
По "Пушкинской карте" можно будет потратить до 2 тыс рублей на походы в кино
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