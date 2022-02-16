Фестиваль "Дикая Мята" присоединился к программе "Пушкинская карта"

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Музыкальный фестиваль "Дикая Мята. Green" стал участником программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Илью Зинина.

"С 16 февраля билет на первый уикэнд крупнейшего независимого фестиваля "Дикая Мята" можно приобрести по "Пушкинской карте". Мы стали первыми из крупных опен-эйров с такой возможностью", – заявил собеседник информагентства.

Купить билеты по программе могут зрители в возрасте от 14 до 22 лет.

В 2022 году фестиваль "Дикая Мята" запланирован на 17–19 июня. Площадку с пятью сценами подготовят в Тульской области. Там выступят The Hatters, "Тараканы!", Tequilajazzz и другие исполнители.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Она рассчитана на молодых людей в возрасте 14–22 лет. Средства, начисляемые на карту, можно потратить на походы в театры, музеи, кинотеатры и иные культурные мероприятия.

С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год. Оформить ее можно в электронном виде через мобильное приложение "Госуслуги.Культура" или в физическом варианте.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил расширить число услуг, которые доступны по "Пушкинской карте". По мнению депутата, на средства с нее можно было бы покупать учебную литературу.

