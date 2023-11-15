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15 ноября, 22:15

Общество

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

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Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

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Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

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Порядка 47 тысяч человек поступили на военную службу в столице с начала спецоперации. Из них более 22 тысяч заключили контракты в 2023 году. Таким образом, Москва досрочно выполнила задачу, поставленную министерством обороны, сообщил Сергей Собянин.

На улице Яблочкова продолжает свою работу единый пункт отбора на военную службу. С оформлением документов кандидатам там помогают более 100 специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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