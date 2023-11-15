В Москве пройдет архитектурная выставка "Открытый город"

Фото: opencityfest.ru

Ежегодная выставка архитектурного образования и карьеры фестиваля "Открытый город" пройдет с 15 по 19 ноября в Музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В рамках мероприятия представят результаты совместной работы студентов творческих вузов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов страны под кураторством ведущих архитектурных бюро.

Отмечается, что выставку посвятили главной теме фестиваля – "Ре-Формации социального". Архитектурная мастерская ATRIUM, являющаяся куратором фестиваля, предложила участникам подумать о трансформации социальных институтов и подходов к решению острых социальных проблем современного мегаполиса.

Также в рамках деловой программы выставки пройдет презентация исследования "Больше чем место", его посвятили "третьим местам" – общественным пространствам, которые не являются домом или работой. Помимо этого, состоится конкурс лучших дипломных работ выпуска 2023 года "Архсовет".

Выставку фестиваля "Открытый город" проводят с 2016 года, инициатором является главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Открытый город" – крупнейший некоммерческий проект в сфере архитектурного образования и карьеры. Цель фестиваля – вовлечь студентов архитектурных вузов в профессиональный процесс. Официальном партнером выставки выступает "Мосинжпроект".

Также выставка "Невозможноеневозможно" проходит в Московском музее современного искусства с 15 ноября по 31 марта, ее посвятили народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Экспозиция расположена по адресу Петровка, дом 25.

Ранее выставка "Веер, мой спутник верный" открылась в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово. В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера XVIII–XX веков.

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы