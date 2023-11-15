Кинофестиваль RIFF откроется в Москве 21 ноября

Фото: vk.com/riff.russia

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Москве с 21 ноября по 3 декабря. За это время покажут 20 фильмов – участников международных смотров. Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.

В сообщении говорится, что это десятый, юбилейный смотр. Фестиваль откроет кино "Лучшая жизнь", в котором главные роли сыграли Пьерфранческо Фавино, Нанни Моретти, Лаура Моранте и Беренис Бежо. Также в программу включили такие картины, как "Из Тосканы с любовью", "Поездка в Милан", "Римский блюз" и другие.

Организаторы отметили, что в секции "Новые имена" представят комедии "Наши призраки", "Мужчины неидеального поведения", "С меня хватит!", "На всю катушку", в программе короткого метра – альманах "Быть женщиной".

Кроме того, в документальной секции зрители увидят картины "Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!" и "Умберто Эко. Библиотека мира". Закроет смотр 3 декабря фильм "Данте. Вечность гения".

Жюри возглавит режиссер, сценарист, поэт и художник Татьяна Данильянц. Смотр также подготовил лекционную программу.

Организаторы уточнили, что фильмы будут показывать на итальянском языке с русскими субтитрами. Их можно будет посмотреть в киноцентре "Каро 11 Октябрь".

Также кинофестиваль пройдет в Новосибирске с 22 ноября по 3 декабря, в Санкт-Петербурге – с 7 по 17 декабря.

Ранее сообщалось, что бюджет Фонда кино в следующем году может составить 9,4 миллиарда рублей. Председатель совета Фонда кино Владимир Толстой добавил, что в текущем году он оказался около шести миллиардов рублей.

По его словам, увеличение бюджета позволит поддержать большее число отечественных фильмов в течение года.

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