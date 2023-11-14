Тизер фильма "Лед-3" появился в Сети

Видео: youtube.com/"Централ Партнершип"

Первый тизер российского фильма "Лед-3", премьера которого запланирована на 14 февраля 2024 года, появился в Сети.

В третьей части актер Александр Петров предстанет в образе хоккеиста Александра Горина, а актриса Анна Савранская сыграет его дочь Надю.

В новом фильме взрослая Надя знакомится с молодым спортсменом. У парня и девушки возникают чувства друг к другу, но Горин против их отношений.

Режиссером выступает Юрий Хмельницкий. Для него этот проект станет полнометражным дебютом. Сценарий к фильму подготовили Андрей Золотарев и Аксинья Борисова.

Ранее в Сети опубликовали трейлер фильма "Манодром", главные роли в котором исполнили актеры Джесси Айзенберг ("Социальная сеть") и Эдриен Броуди ("Пианист"). Айзенберг сыграл молодого человека, который недоволен своей жизнью. Мужчина остался без работы, при этом его девушка ждет ребенка.