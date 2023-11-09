В Universal случайно раскрыли дату выхода "Шрека-5"

Фото: кадр из сериала Shrek Forever After; режиссер – Майк Митчелл; производство – DreamWorks Animation

Стажерка кинокомпании Universal Шрея Сачдев нечаянно раскрыла дату выхода следующего "Шрека". Об этом пишет TMZ.

Девушка указала в своем резюме, что летом во время стажировки разрабатывала идеи по включению продакт-плейсмента в анимационный проект. Она также написала, что картину запустят в прокат уже в 2025 году. Впоследствии Сачдев удалила упоминание о мультфильме из своего профиля.

В Universal не озвучивали подробностей выхода "Шрека-5". При этом в СМИ указали, что если пост стажерки окажется реальным, то компания объявит о дате релиза мультфильма в скором времени.

Последняя часть франшизы "Шрек навсегда" была представлена в 2010 году.

В апреле этого года продюсер Кристофер Меледандри, который работает совместно с DreamWorks Animation, сообщил о начале работы над пятой частью мультфильма "Шрек". На тот момент создатели вели переговоры с исполнителями ролей Фионы, Осла и Шрека – Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майком Майерсом.