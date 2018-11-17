Галереи, усадьбы и квартиры: что посетить на Московской музейной неделе до 19 ноября

С 13 по 19 ноября в городе проводится Московская музейная неделя. В эти дни все желающие могут бесплатно посетить столичные учреждения культуры. Сама программа появилась в 2019 году и действует в третью неделю каждого месяца. Рассказываем о самых интересных локациях ноября.



15 ноября

В среду, 15 ноября, желающие могут посетить Государственный музей В. В. Маяковского на двух площадках: "Квартира на Большой Пресне" и "Квартира в Студенецком переулке". В последней локации работает выставка, посвященная дружбе с поэтом Давидом Бурлюком. Он помогал Маяковскому в самом начале творческого пути. Попасть в музей можно только по электронному билету (на каждую площадку отдельно). Бронь нужно сделать через портал mos.ru.

В этот же день для свободного посещения открыт и мемориальный музей А. Н. Скрябина в Большом Николопесковском переулке. Здесь удалось сохранить обстановку квартиры начала двадцатого века. В двухэтажном доме, где проживал композитор, для просмотра открыты шесть комнат, среди которых спальня, кабинет, столовая, детская, прихожая и гостиная. Во время визита посетители смогут послушать в авторском исполнении записи произведений Скрябина.

Любителям истории выдастся шанс прогуляться по поместью, которым в 1680-е годы владели Годуновы – музей-заповедник "Кузьминки-Люблино". Для посещения требуется электронный билет, который затем следует обменять в кассе усадьбы.

Также 15 ноября желающие могут сходить в музейно-выставочный центр "Солянка МСК", музей-культурный центр "Интеграция", культурный центр "Внуково", музей-заповедник "Царицыно", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" (музей ВМФ) и музей "Дом Бурганова".



16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Музей Владимира Высоцкого будет открыт для всех в четверг, 16 ноября. Гостям здесь предлагают детально изучить биографию и творчество поэта, в том числе ознакомиться с оригиналами стихов и прочесть его письма. В музейных залах посетителей ждут интерактивные инсталляции и арт-объекты, а в одной из комнат – личные вещи артиста.

И детям, и взрослым будет интересно сходить в Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева. Для свободного посещения открыто не только главное здание на Малой Грузинской улице, но и павильон № 31 "Геология" на ВДНХ. Например, в основной локации можно изучить жизнь крупных морских обитателей (увидеть уникальные фрагменты скелета вымершей стеллеровой коровы), редких птиц, а также совершить кулинарное путешествие по миру.

В то же время на ВДНХ начала работать выставка, посвященная достижениям отечественных ученых в сельскохозяйственной сфере "Хлеб будущего. Новые российские сорта". Для посещений каждой площадки необходима отдельная онлайн-регистрация.

Кроме того, в четверг для бесплатного посещения будут открыты Московский государственный музей С. А. Есенина, Музей космонавтики, музей-усадьба "Кусково", музей Парка Горького, дом-музей Марины Цветаевой и музей Тропинина.



17 и 18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 17 ноября, можно посетить Государственный музей А. С. Пушкина. Например, посмотреть графические и живописные работы столичных художников Кирилла Жилкина и Антона Костецкого. Они посвящены размышлению о духовном развитии человека и о будущем.

Прогуляться по небольшому деревянному особняку – дому поэта Василия Пушкина (родной дядя Александра Сергеевича) – желающие смогут также в пятницу. Здесь воссозданы интерьеры комнат и сохранена атмосфера быта пушкинской эпохи. Все это сделано при помощи произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, предметов мебели и книг XVIII – первой трети XIX веков.

Гостей ждет и Московский государственный объединенный музей-заповедник (музей-заповедник "Коломенское" и усадьба Измайлово). В Коломенском, помимо домика Петра I и дворца царя Алексея Михайловича, можно посетить посвященную национальному строительному искусству выставку в атриуме. Доступны Усадьба пасечника, Конюшенный и Соколиный двор и другие.

В субботу, 18 ноября, желающие смогут свободно посетить Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане. Для входа во все локации необходимо предварительно зарегистрироваться.



19 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Приобщиться к изобразительному искусству можно в воскресенье, 19 ноября, в Мемориальном музее и научной библиотеке "Дом Гоголя". Здесь пройдет выставка "Соцветия", где покажут портреты, натюрморты и пейзажи, которые выполнены в разных техниках. Например, роспись по шелку, лаковая живопись и резцовая гравюра.

Всей семьей в воскресенье будет интересно сходить в музейное объединение "Музей Москвы". Здесь открыта выставка, посвященная истории столицы, на которой можно увидеть древнейшие орудия труда и макеты Кремля. Последние демонстрируют, как менялась главная городская крепость с XII по XV век.

В этот же день любителей живописи ждут в Галерее А. Шилова. Произведения Народного художника СССР Александра Шилова более 40 лет покоряют поклонников искусства. Сегодня в галерее представлено свыше 1 750 графических и живописных полотен, которые он подарил столице.

Помимо этого, гостей 19 ноября ждут в Государственном музее обороны Москвы, Доме Русского зарубежья имени А. Солженицына, Галере Ильи Глазунова, Музее К. Г. Паустовского, Музее М. А. Булгакова и в объединении "Выставочные залы Москвы".

