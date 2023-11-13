Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Транспорт России"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

14 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Транспорт России", которая откроется в рамках "Транспортной недели" в Гостином Дворе. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и участниками мероприятия.

На выставке будут продемонстрированы инновационные разработки в области транспорта и инфраструктуры.

С 14 по 16 ноября в Гостином Дворе в рамках "Транспортной недели" состоятся XVII Международный форум и выставка "Транспорт России". Тема этого года – "Россия 2035: к новой экономике транспорта". Представители Минтранса России и лидеры транспортной отрасли будут обсуждать и решать вопросы развития всех основных видов транспорта.

Смотрите прямую трансляцию 14 ноября в 16:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.