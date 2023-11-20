Выставку "Дети Великой Отечественной" организовали в Новой Третьяковке в Москве

Выставку "Дети Великой Отечественной" можно увидеть в Новой Третьяковке. Этот проект приурочен к Всемирному дню ребенка.

Посетителей ждут знаменитые живописные, скульптурные и графические произведения мастеров XX века. Одно из них – скульптура Евгения Вучетича, создавшего знаменитый памятник воину-освободителю. Еще в экспозиции представлены такие знаменитые живописные произведения, как "Фашист пролетел", "Мать", "Письмо с фронта". Увидеть все работы можно на Крымском Валу до середины мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

