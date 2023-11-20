Жителям столицы рассказали о ближайших премьерах в театрах города

В столице пик культурной жизни. В выставочных залах открываются новые выставки, в театрах показывают премьеры. Чем ближе Новый год, тем чаще москвичи покупают билеты на балет "Щелкунчик". Однако увидеть его можно не только в Большом театре.

Балет идет и на других знаменитых сценах, а также в районных театрах и культурных центрах. Где можно еще посмотреть этот спектакль и на какие культурные события можно попасть уже на этой неделе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.