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14 ноября, 13:50

Транспорт

"Сити": выставка "Куплю гараж" в Музее Москвы

"Сити": выставка "Куплю гараж" в Музее Москвы

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Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы. Она посвящена времени СССР, когда 18 квадратных метров были не просто местом для машины и закруток, а территорией самовыражения.

Выставку поделили на ряд тематических зон. Там есть и раритетные автомобили из фонда Музея транспорта Москвы, и интерактивные инсталляции. В гаражах можно найти запасы домашних заготовок, старые игрушки, телевизоры, сервизы. Экспозиция работает до 10 марта. Билет обойдется в 500 рублей.

Подробнее – в программе “Сити”.

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