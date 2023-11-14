"Сити": выставка "Куплю гараж" в Музее Москвы

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы. Она посвящена времени СССР, когда 18 квадратных метров были не просто местом для машины и закруток, а территорией самовыражения.

Выставку поделили на ряд тематических зон. Там есть и раритетные автомобили из фонда Музея транспорта Москвы, и интерактивные инсталляции. В гаражах можно найти запасы домашних заготовок, старые игрушки, телевизоры, сервизы. Экспозиция работает до 10 марта. Билет обойдется в 500 рублей.

Подробнее – в программе “Сити”.