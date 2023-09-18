Москвичам рассказали о полезных сервисах для школьников и их родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные электронные сервисы позволяют родителям следить за оценками ребенка, записывать его в кружки, а детям открывают доступ к полезным учебным материалам. О полезных сервисах для детей и их родителей рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Сервисы портала mos.ru и "Московской электронной школы" помогают ребятам лучше усваивать материал, <...> посещать городские музеи, библиотеки, кружки и секции. А родители благодаря цифровым инструментам могут всегда быть в курсе успехов ребенка, <...> заботиться о питании и досуге", – рассказали в департаменте.

Отмечается, что сервисами "Московской электронной школы", которые также доступны через смартфон, сегодня пользуются больше 2,8 миллиона школьников и их родителей. Одной из наиболее востребованных функций МЭШ является электронный дневник. С его помощью можно не только следить за успеваемостью ребенка, но и общаться с учителями.

Также в МЭШ содержится библиотека электронных материалов по всем предметам, которая состоит из более чем 1,8 миллиона материалов, в том числе учебных пособий, видеоуроков, виртуальных лабораторий и другого.

С помощью платформы можно также сообщить об отсутствии ребенка на занятии. А если он заболел, то информация об этом поступит автоматически из электронной медкарты, благодаря интеграции с ЕМИАС.

Еще одна возможность МЭШ – "Портфолио учащегося". Там ребенок может собирать данные о своих достижениях, а также получать рекомендации по выбору подходящих кружков, секций и даже вузов, основанные на успехах и увлечениях ребенка.

Для юных москвичей в столице разработана карта "Москвенок". Она позволяет совершать безналичные покупки в столовой и буфете, бесплатно посещать музеи города, также ее можно использовать в качестве единого читательского билета. Основная же функция карты – пропуск в образовательное учреждение. При этом вместо "Москвенка" можно использовать и карту москвича, если заполнить соответствующее заявление на портале мэра и правительства Москвы.

На mos.ru тем временем доступен сервис для записи на сдачу ГИА и итогового сочинения, а также на собеседование по русскому языку для учеников девятых классов. Там же можно и оформить перенос экзаменов за счет получения повторного допуска к ГИА.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске новых сервисов МЭШ. Так, например, в электронном дневнике теперь доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе.



Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ