Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 регионов России выразили желание внедрять у себя систему "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом Сергей Собянин сообщил на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" V форума социальных инноваций регионов, проходящем в Гостином Дворе.

"Уже в 2023–2024 учебном году около 18 миллионов учащихся – 17% всех школьников страны – будут охвачены "Московской электронной школой". И более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять эту систему у себя", – отметил мэр.

Градоначальник напомнил, что по соглашению между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры России МЭШ стала технологической основой федеральной системы "Моя школа".

В конце августа Сергей Собянин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения информационных технологий в сферу образования. По словам мэра Москвы, сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Татарстане. Отмечалось, что с третьей четверти 2023–2024 учебного года сервисы МЭШ будут действовать во всех школах республики.

Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"