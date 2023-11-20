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20 ноября, 13:50

Культура

"Сити": осенний топ нехудожественной литературы

"Сити": осенний топ нехудожественной литературы

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Женя Смурыгина представила собственный топ нехудожественной литературы, который стоит поискать. На третьем месте – "Неоконченная симфония Дарвина" Кевина Лейланда о том, как культура формировала человеческий разум.

На втором месте – книга "Как выжить женщине в Средневековье" Элеанор Янеги. Номер один – книга Стэнли Туччи "Вкус. Кулинарные мемуары". Это автобиография, написанная через отношения с едой. Подробнее – в программе “Сити”.

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