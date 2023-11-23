Выставку "Искусство древнего Кипра" запустили в Историческом музее в Москве

В Государственном историческом музее открылась выставка "Искусство древнего Кипра". Это экспонаты из коллекции одного из основателей музея графа Алексея Уварова.

Посетители увидят в зале разнообразные керамические сосуды, портреты из известняка, статуэтки. Один из экспонатов – фигурка танцующей девушки. Ее создали в IV веке до нашей эры.

Посетить выставку можно по входному билету в музей. Продлится она до 9 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.