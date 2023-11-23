Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 10:00

Культура

Выставку "Искусство древнего Кипра" запустили в Историческом музее в Москве

Выставку "Искусство древнего Кипра" запустили в Историческом музее в Москве

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

"Тайны кино": "Продлись, продлись, очарованье…"

"Тайны нашей эстрады": звезды советской эстрады, побывавшие за решеткой

В театре "Современник" готовят премьеру постановки Гарика Сукачева "Саша Шишин"

"Сити": музыкальная драма "Маяковский" в "Ленкоме Марка Захарова"

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Музейно-театральный квартал откроют в Бахрушинском музее в 2024 году

Новости часа: Собянин заявил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Государственном историческом музее открылась выставка "Искусство древнего Кипра". Это экспонаты из коллекции одного из основателей музея графа Алексея Уварова.

Посетители увидят в зале разнообразные керамические сосуды, портреты из известняка, статуэтки. Один из экспонатов – фигурка танцующей девушки. Ее создали в IV веке до нашей эры.

Посетить выставку можно по входному билету в музей. Продлится она до 9 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика