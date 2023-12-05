Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 17:00

Культура

"Сити": документальная история "Речи немых" в МХТ имени А. П. Чехова

"Сити": документальная история "Речи немых" в МХТ имени А. П. Чехова

"Сити": театральные премьеры Москвы

"Тайны кино": "Берегись автомобиля", "Место встречи изменить нельзя", "Петровка, 38"

"Тайны нашей эстрады": "Где же моя темноглазая, где?". Кто виноват в развале "Песняров"?

Комедию "Безумные влюбленные" покажут 13 декабря в театре "Школа современной пьесы"

Выставка "Павел Филонов. Художник мирового расцвета" откроется в парке "Зарядье"

Жителям столицы рассказали, куда пойти 5 декабря

Москвичам представили развлекательную программу на вторник, 5 декабря

Премьера новой экранизации повести "Вам и не снилось" прошла в Москве

Выставка "ПРОреставрацию" прошла в историческом здании типографии Сытина

Документальную историю – так определен жанр спектакля режиссера Екатерины Шиховой "Речи немых" – представили на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова.

В спектакле по произведению Виктора Бердинских собраны уникальные монологи крестьян, воспоминания о революции, колхозе и войне. Они субъективны, но при этом честны и исповедальны. Зрители смогут увидеть спектакль уже 10 декабря. Подробнее – в программе “Сити”.

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоКсения ЧепенкоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика