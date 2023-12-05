"Сити": документальная история "Речи немых" в МХТ имени А. П. Чехова

Документальную историю – так определен жанр спектакля режиссера Екатерины Шиховой "Речи немых" – представили на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова.

В спектакле по произведению Виктора Бердинских собраны уникальные монологи крестьян, воспоминания о революции, колхозе и войне. Они субъективны, но при этом честны и исповедальны. Зрители смогут увидеть спектакль уже 10 декабря. Подробнее – в программе “Сити”.