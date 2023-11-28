"Тайны кино": "Земля Санникова", "Красная палатка", "Начальник Чукотки"

Популярные советские фильмы о севере – "Земля Санникова", "Красная палатка" и "Начальник Чукотки". Далекая северная земля становилась фоном для самых разнообразных киносюжетов. В них были героизм, приключения и любовь.

Зачем некоторые сцены фильма "Начальник Чукотки" снимали в Крыму? Где удалось найти натуру, напоминавшую загадочную Землю Санникова? Как съемочную группу кинокартины "Красная палатка" эвакуировали с поверхности Северного Ледовитого океана? Об этом – в программе "Тайны кино".