"Тайны нашей эстрады": как возникли три хита на стихи Инны Кашежевой

Сквозь эпоху 1960-х Инна Кашежева пронеслась яркой кометой: ее стихами зачитывалась молодежь, а ее песни исполняли как в огромных концертных залах, так и в лесу у костра. Ей прочили славу на долгие годы.

Почему первая книга стихов москвички вышла в Нальчике? Как Русский Север помог Инне Кашежевой написать шлягер? За что поэтессу посадили под домашний арест? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".