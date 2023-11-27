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27 ноября, 11:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": как возникли три хита на стихи Инны Кашежевой

"Тайны нашей эстрады": как возникли три хита на стихи Инны Кашежевой

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Сквозь эпоху 1960-х Инна Кашежева пронеслась яркой кометой: ее стихами зачитывалась молодежь, а ее песни исполняли как в огромных концертных залах, так и в лесу у костра. Ей прочили славу на долгие годы.

Почему первая книга стихов москвички вышла в Нальчике? Как Русский Север помог Инне Кашежевой написать шлягер? За что поэтессу посадили под домашний арест? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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