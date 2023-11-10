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10 ноября, 18:10

Культура

"Киноулица": Наталья Варлей

"Киноулица": Наталья Варлей

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Натальей Варлей теплый фильм "Три дня в Москве" и те улицы, на которых снимался этот фильм: Тверской бульвар, Новый Арбат, Воробьевы горы, Бирюлево-Западное.

А помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места и как они изменились на данный момент.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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