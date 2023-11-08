"Тайны кино": Гребешкова и Гайдай, Вознесенская и Мягков, Зорина и Янковский

"Вместе и навсегда" – говорят, одна на всю жизнь любовь встречается только в сказках или кино, а в жизни происходит все иначе: работа, дети, быт. Так ли это на самом деле? Ведь были счастливые семьи, которые сумели пронести любовь через многие годы.

Как встреча с Владимиром Басовым изменила жизнь семьи Олега Янковского? В каком фильме после отказа режиссера работать с Анастасией Вознесенской не стал сниматься и Андрей Мягков? Почему Леонид Гайдай никогда не предлагал Нине Гребешковой главные роли в своих картинах? И как студенческие романы превратились в счастливые семейные союзы? Об этом – в программе "Тайны кино".