Прием заявок на чемпионат кино "АртМастерс Регионы" продлится до 15 ноября

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Прием заявок на участие в чемпионате"АртМастерс Регионы" – проекте для молодежи, работающей в сфере кино и медиа – продлится до 15 ноября.

Победители чемпионата получат возможность принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив и получить грант на съемку полнометражного фильма. Подать заявку могут специалисты от 18 до 35 лет по шести кинематографическим профессиям: продюсер, сценарист, оператор, звукорежиссер, монтажер и медиакомпозитор.

В соревнованиях смогут поучаствовать как профессионалы с образованием, так и начинающие специалисты. Для этого необходимо подать заявку и предоставить портфолио на сайте проекта.

Экспертами чемпионата выступят известные деятели российской киноиндустрии. Они оценят работы участников и дадут им полезную обратную связь.

Финальный этап пройдет в январе в восьми регионах страны, в том числе в Подмосковье. 26 февраля на ВДНХ состоится награждение победителей.

До этого в Москве стартовал прием заявок на конкурс для волонтеров "Доброе сердце столицы". Принять участие в нем можно самостоятельно или в составе школьного отряда. В 2023 году конкурс проведут в дистанционном формате.



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