30 октября, 07:45Город
В Москве состоится турнир по бухгалтерскому учету
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице пройдет турнир по бухгалтерскому учету между городскими централизованными бухгалтериями "Звезды профессии". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Чемпионат состоится с 20 по 24 ноября. Будут три этапа турнира: первые два дистанционные и финал, который состоится в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Данное мероприятие приурочено ко Дню бухгалтера, который отмечается 21 ноября.
По словам главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, первый такой турнир прошел в прошлом году и вызвал большой интерес со стороны профессионального сообщества. В связи с этим было принято решение сделать его ежегодным.
"Такие турниры повышают командный дух, напоминают о важности и престиже бухгалтерской профессии. От слаженной и эффективной работы централизованных бухгалтерий, профессионализма сотрудников бухгалтерских служб зависит не только качество ведения бухгалтерского учета и отчетности, уровень финансовой дисциплины в учреждениях Москвы, но и эффективность принятия управленческих решений", – добавила она.
В составе каждой команды будут пять человек. В рамках первых двух этапов участники будут проходить онлайн-тесты на логику, внимание и знание профессиональной сферы.
После этого, 24 ноября, восемь лучших команд будут состязаться в финале, где их ожидают бухгалтерские задачи и нестандартные профессиональные кейсы.
Отмечается, что в этом году появятся новые динамичные задания, например, квесты "Инвентаризация", "Эстафета" и "Спортивное ориентирование". Также впервые запланирована прямая трансляция турнира в телеграм-канале "Открытый бюджет Москвы".
Подобные новшества повысят зрелищность состязаний и конкуренцию среди участников. Помимо этого, в этому году усовершенствовали систему онлайн-тестирования и доработали формат проведения финала.
Заявки на участие в турнире принимаются до 14 ноября.
В прошлом году победителем чемпионата стала команда централизованной бухгалтерии департамента труда и социальной защиты населения столицы "Баланс добра". Турнир был признан одной из лучших кадровых практик в стране, а также вошел в число победителей всероссийского конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления", организованного Минтрудом РФ.
Мероприятие проводится в рамках реализации масштабного проекта по внедрению в Москве единой модели централизованного бухгалтерского учета. В качестве организаторов чемпионата выступают столичные департамент финансов, департамент информационных технологий, а также Университет правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что более 22 тысяч студентов приняли участие в мероприятиях проектного офиса "Молодежь Москвы", которые проходят в столичных колледжах и вузах с февраля этого года.
До этого Сергей Собянин сообщил, что форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS пройдет в столице с 8 по 10 ноября. Основная программа будет представлена в международном выставочном центре "Крокус Экспо".
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
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