Кинотеатры "Юность" и "Звезда" откроют после реконструкции в Москве в 2024 году

Еще два столичных кинотеатра – "Юность" и "Звезда" – откроют для москвичей после масштабного ремонта. Завершить работы планируют в 2024 году, сообщили в компании "Москино".

Кинотеатру "Звезда", который расположен в жилом доме на улице Земляной Вал, исполнится 70 лет. Кинотеатр "Юность", расположенный в районе станции метро "Октябрьское поле", также является одним из старейших и любимых зрителями кинотеатров, уверены в "Москино".

Здание "Юности" полностью обновят, а сам кинотеатр оснастят новым оборудованием. Кроме того, "Москино" передали кинобиблиотеку имени Василия Жуковского в Лялином переулке. Теперь в ней будут не только выдавать книги про кино, но также заработает лекторий и кинотеатр с одним залом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.