Движение в районе Мясницкого проезда в центре Москвы ограничили до 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта в районе Мясницкого проезда в центре Москвы ограничили до 20 декабря из-за строительных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 1 ноября до 20 декабря на участке Мясницкого проезда будет недоступна для движения одна полоса", – говорится в сообщении.

Ограничения затронут участок Мясницкого проезда в районе дома № 2/1, местный проезд в районе дома № 9, строения 1, по Большому Козловскому переулку.

Между тем до 3 марта 2024 года ограничения на движение автотранспорта ввели по одной полосе на 31-м километре МКАД. Автомобилисты не смогут проехать от остановки "Южная ТЭЦ" до дома 17 на Советской улице. Причиной ограничений стали строительные работы.

