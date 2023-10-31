В Москве компания в два раза увеличила выпуск уходовой косметики

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания "Гельтек-Медика", выпускающая уходовую косметику и препараты для медицинских исследований, произвела более миллиона единиц продукции с начала года. Это в два раза больше, чем в 2022 году, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания выпускает кремы, маски, сыворотки и иные товары, которые потом поставляются в розничные магазины страны, на маркетплейсы и в аптеки. Кроме того, предприятие создает контактные среды для медицинских исследований, которые также произвели на 30% больше, чем за прошлый год.

Овчинский напомнил, что в Москве создают косметику, средства для ухода и гигиены более 30 компаний, которые увеличивают ассортимент выпускаемой продукции.

"Сейчас это направление развивается наиболее динамично – мы разрабатываем новые продукты, совершенствуем старые и, вопреки санкционному давлению, растем", – отметил владелец "Гельтек-Медика" Сергей Кирш.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские предприятия смогли выпустить на 41,3% больше косметической и парфюмерной продукции в первом квартале 2023 года, чем за аналогичный период прошлого года. Он уточнил, что на сегодняшний день в городе работает более 30 косметических фабрик, на которых заняты свыше 4 тысяч сотрудников.

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