29 октября, 04:10Город
"Мой район. Навигатор": москвичам показали, как живет жираф Липа в зоопарке
Несмотря на то, что теплолюбивые звери уже перебрались в свои зимние укрытия, жираф Липа еще находится в павильоне "Копытные Африки". Он старается не сидеть на месте и делает разминку, восхищаясь своей грацией.
Жирафы пользуются популярностью у посетителей зоопарка, поскольку являются самыми высокими животными. Кроме того, в мире невозможно найти ни одного жирафа с одинаковыми пятнами, поэтому рисунок на теле каждого уникален.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор