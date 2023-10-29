"Мой район. Навигатор": москвичам показали, как живет жираф Липа в зоопарке

Несмотря на то, что теплолюбивые звери уже перебрались в свои зимние укрытия, жираф Липа еще находится в павильоне "Копытные Африки". Он старается не сидеть на месте и делает разминку, восхищаясь своей грацией.

Жирафы пользуются популярностью у посетителей зоопарка, поскольку являются самыми высокими животными. Кроме того, в мире невозможно найти ни одного жирафа с одинаковыми пятнами, поэтому рисунок на теле каждого уникален.

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