Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 04:10

Город

"Мой район. Навигатор": двух аистов марабу привезли в Московский зоопарк

"Мой район. Навигатор": двух аистов марабу привезли в Московский зоопарк

Комары сорвали пассажирский рейс в аэропорту в Мексике

Новости регионов: трассу с поездом на магнитной подушке построят в Ленобласти

Новорожденная панда из Московского зоопарка вновь прошла медосмотр

В Московском зоопарке показали кадры с медосмотра маленькой панды

Двух аистов марабу привезли из Краснодара в Московский зоопарк

"Актуальный репортаж": прокуратура разыскивает живодера, убившего белку в столичном парке

Сотрудники столичного зоопарка поделились новыми кадрами новорожденной панды

В России могут создать зоополицию

В Центре воспроизводства редких видов животных появился на свет детеныш альпака

В Московском зоопарке появились новые обитатели – это пара африканских аистов марабу Эйнштейн и Офелия. В столицу они переехали из краснодарского сафари-парка.

По словам сотрудников зоосада, новоселы моментально адаптировались в вольере и с интересом все вокруг изучают. Они совершенно не боятся киперов, охотно с ними общаются и берут еду из рук.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
животныегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика