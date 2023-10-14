"Мой район. Навигатор": двух аистов марабу привезли в Московский зоопарк

В Московском зоопарке появились новые обитатели – это пара африканских аистов марабу Эйнштейн и Офелия. В столицу они переехали из краснодарского сафари-парка.

По словам сотрудников зоосада, новоселы моментально адаптировались в вольере и с интересом все вокруг изучают. Они совершенно не боятся киперов, охотно с ними общаются и берут еду из рук.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".