Горожане выберут имя для новорожденной альпаки в проекте "Активный гражданин"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Голосование, с помощью которого горожане выберут имя для новорожденной альпаки с "Городской фермы" ВДНХ, началось в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди предложенных вариантов – Черничка, Брауни, Лакрица, Ночка, Флора и Нори. Также можно предложить свое имя.

Уточняется, что все имена так или иначе связаны с детенышем. Так, Брауни предложили из-за напоминающего одноименный шоколадный десерт окраса животного. Вариант Флора связан с августовским утром, которым родилась альпака.

Ранее сообщалось, что это третье потомство в семействе альпаков Педро и Доси, которое живет на "Городской ферме" с 2018 года. Первой на свет появилась Пако, а в прошлом году родилась Шоколадка.

До этого в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка. Девочка получила черно-белый окрас, как у мамы. Это второй детеныш в семействе 11-летнего яка Михаила и Коры.

Детеныш альпака знакомится с посетителями "Городской фермы" на ВДНХ