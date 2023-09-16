На "Городской ферме" ВДНХ родился детеныш альпака породы уакайя

Фото: телеграм-канал "Городская ферма на ВДНХ"

На "Городской ферме" ВДНХ родился детеныш альпака. Пара альпаков породы уакайа живет в Москве с 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

У пары альпаков породы уакайа родилась малышка черного окраса. Это третье потомство в семействе альпаков Педро и Доси, которое живет на "Городской ферме" с 2018 года. Первой на свет появилась Пако, а в прошлом году родилась Шоколадка.

"Роды длились около часа и прошли спокойно. Сначала детеныш весил четыре килограмма. Он достаточно быстро встал на ножки и пошел. Маленькая альпака непоседливая и совсем не боится людей", – сообщили работники "Городской фермы".

Скоро малышка встанет на ноги и сможет познакомиться с посетителями фермы.

Ранее сообщалось о том, что в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка. Девочка получила черно-белый окрас, как у мамы. Это второй детеныш в семействе 11-летнего яка Михаила и Коры.

А до этого в Московском зоопарке большая панда Диндин родила малыша – первого в истории России. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов.