В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения на бездомных собак

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Неизвестный напал на двух бездомных собак в Подмосковье, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел на улице Шмидта в городском округе Щелково. Мужчина из хулиганских побуждений нанес неустановленным предметом двум чипированным бездомным собакам по кличкам Бетховен и Каштанка несколько ударов. В результате одна собака погибла, вторая получила проникающее ранение в области холки и лопатки.

"Лицо, совершившее преступление, устанавливается правоохранительными органами. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры", – говорится в сообщении.

Ранее в Подольске возбудили дело о жестоком обращении с животным в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна квартиры на 11-м этаже. После этого животное погибло, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

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