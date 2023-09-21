Полиция занялась мором бездомных собак в Канске

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Полиция проверяет информацию о более чем 20 бездомных собаках, найденных мертвыми в разных частях Канска на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Собак нашли на придомовых территориях. Всего поступило семь сообщений, а найдено было около 20 трупов. Об этом уже проинформировали канский отдел ветеринарии и органы местного самоуправления.

Местные жители предположили, что собак могли отравить. Они призывали друг друга в соцсетях быть осторожнее при выгуле своих питомцев.

Ранее в Подольске возбудили дело о жестоком обращении с животным в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна квартиры на 11-м этаже. После этого животное погибло, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

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