23 октября, 04:40Общество
"Мой район. Навигатор": горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке
Горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке. Панда Дин-Дин и ее детеныш радуют посетителей зоосада.
Детеныш Дин-Дин уже весит почти 3 килограмма. Недавно маленькая панда прошла первый осмотр не в инкубаторе, а в корзине. Ее терморегуляция совершенствуется и она увереннее чувствует себя на открытом воздухе.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор