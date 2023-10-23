"Мой район. Навигатор": горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке

Горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке. Панда Дин-Дин и ее детеныш радуют посетителей зоосада.

Детеныш Дин-Дин уже весит почти 3 килограмма. Недавно маленькая панда прошла первый осмотр не в инкубаторе, а в корзине. Ее терморегуляция совершенствуется и она увереннее чувствует себя на открытом воздухе.

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