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23 октября, 04:40

Общество

"Мой район. Навигатор": горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке

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Горожанам показали жизнь семейства панд в Московском зоопарке. Панда Дин-Дин и ее детеныш радуют посетителей зоосада.

Детеныш Дин-Дин уже весит почти 3 килограмма. Недавно маленькая панда прошла первый осмотр не в инкубаторе, а в корзине. Ее терморегуляция совершенствуется и она увереннее чувствует себя на открытом воздухе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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