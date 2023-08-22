Единственный в мире жираф без пятен родился в зоопарке в штате Теннесси

Фото: brightszoo.com

Единственный в мире жираф без пятен родился в частном зоопарке Брайтс в штате Теннесси США, пишет газета New York Post со ссылкой на заявление зоопарка.

"Эксперты считают, что это единственный в мире сетчатый жираф с однотонным окрасом", – уточняется в сообщении.

По данным СМИ, жираф родился ростом около двух метров без пятнистого рисунка еще 31 июля.

Директор зоопарка Тони Брайт рассказал, что появление на свет такого особенного жирафа "поможет привлечь внимание мировой общественности" к проблеме сокращения популяции этого вида животных. За последние 30 лет 40% популяции диких жирафов исчезло, сказал Брайт.

Ранее сообщалось, что у сычуаньских такинов и овцебыков из Московского зоопарка родились детеныши. Посетители зоосада уже могут посмотреть на

животных – они подросли, окрепли и пасутся вместе с родителями под открытым небом.

Отмечается, что сычуаньский такин является исчезающим видом парнокопытных, поэтому он занесен в Международную Красную книгу. Овцебыки тоже являются редкими животными, однако у ученых имеется меньше опасений относительно возможности их исчезновения в дикой природе.

Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке