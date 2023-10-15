"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о жизни зверей осенью

Обитатели Московского зоопарка постепенно привыкают к осенней погоде. Так, рыси предпочитают согреваться вместе, собравшись всей семьей в кучку и прижавшись друг к другу теплыми бочками.

Гималайский медведь Вася похож на среднестатистического москвича в пасмурные дни: он нехотя выходит из своего жилища, дышит свежим воздухом пару минут и возвращается обратно. А свинорылой черепахе комфортно в воде в любое время года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".