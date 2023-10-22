Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 13:00

Общество

Появилось новое видео с маленькой пандой из Московского зоопарка

Появилось новое видео с маленькой пандой из Московского зоопарка

Выпавший в Москве снег быстро растаял

Температура 22 октября в Москве не поднимется выше 4 градусов

В некоторых районах Москвы выпал снег

Москвичам рассказали, как выбрать капусту

В Москве проводится бесплатный концерт в рамках "Джаст Клоуз Фэшн Уикенд"

Новости часа: между улицей Кошкина и Кавказским бульваром делают опоры путепровода

В российских газировках заменили сахар на искусственные подсластители

Синоптики пообещали заморозки в Москве

"Сити": на "Винзаводе" в Москве открылась выставка современного искусства

Появилось новое видео с маленькой пандой из Московского зоопарка. На кадрах видно, что детеныш панды спокойно лежит в стороне, пока родительница с удовольствием ест бамбуковые листья.

Специально для тех, кто переживает насчет якобы бетонного покрытия в вольере животных, директор дала пояснения. По ее словам, это наливной пол – экологичный, теплый, хорошо поддающийся санитарной обработке. Его специально подготовили к рождению панды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныевидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика