Появилось новое видео с маленькой пандой из Московского зоопарка. На кадрах видно, что детеныш панды спокойно лежит в стороне, пока родительница с удовольствием ест бамбуковые листья.

Специально для тех, кто переживает насчет якобы бетонного покрытия в вольере животных, директор дала пояснения. По ее словам, это наливной пол – экологичный, теплый, хорошо поддающийся санитарной обработке. Его специально подготовили к рождению панды.

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